Гематомы, синяки. В детскую больницу Бишкека с побоями поступила девочка

В Бишкекскую детскую больницу № 3 с гематомами поступила восьмилетняя девочка. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Министерстве здравоохранения.

Медики зафиксировали у ребенка побои.

«На теле девочки имеются множественные гематомы. О поступившей пациентке сообщено в правоохранительные органы. Ее состояние удовлетворительное. Она госпитализирована в отделение нейротравмы. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга», — сообщили в Минздраве.

В свою очередь, в ГУВД Бишкека сообщили, что информация о поступившем в больницу несовершеннолетнем ребенке проверяется.