Сыну главного редактора газеты ResPublica грозит до 20 лет тюрьмы

Сын главного редактора газеты ResPublica Замиры Сыдыковой Тенгиз приобрел 24 пистолета моделей Glock 17 и 19 мая 2017 года. Об этом сообщает российская газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния.

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В статье указывается, что общее число приобретенных им пистолетов в итоге составило 64 штуки.

«Установив постоянное наблюдение за подозреваемыми, спецагент выяснил, что они решили отправить орудие в разобранном в виде обычной почтой, в четырех посылках по различным адресам в России и Кыргызстане. Три из четырех посылок направлялись в Грозный, в деле присутствуют адреса и имена тех, для кого они предназначались. После того как подозреваемые сдали посылки в почтовое отделение, спецслужбы уведомили представителей почты о возможном содержимом этих посылок, после чего был произведен обыск и изъятие содержимого — компоненты оружия были прикреплены скотчем к кухонным принадлежностям и частям кухонного гарнитура», — говорится в статье.

Арестованные обвиняются в нарушении американского закона об экспорте оружия, в заговоре по вывозу контрабанды из США, мошенничестве с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве при помощи банковских операций и отмывании денег.

В деле также упомянут старший брат Тенгиза Сыдыкова — Чингиз Сыдыков, который также гражданин Кыргызстана без какого-либо юридического статуса пребывания в США. Для общения они использовали почтовые ящики на Gmail, доступ к которым был предоставлен американским спецслужбам на основании нескольких отдельных решений суда в октябре и ноябре 2017 года.

По данным прокуратуры штата Вирджиния, в случае признания их вины по всем пунктам обвинения каждому грозит по 20 лет тюрьмы. При этом в заявлении подчеркивается, что «фактические приговоры за федеральные преступления обычно мягче максимально возможных». Решение по делу будет принимать федеральный окружной суд, который определит все обстоятельства дела в соответствии с директивой по определению наказания.

Напомним, сегодня стало известно, что граждан Кыргызстана, проживающих в штате Вирджиния (США), обвинили в контрабанде огнестрельного оружия в Чечню. Среди задержанных оказался сын главного редактора газеты ResPublica Замиры Сыдыковой — Тенгиз.