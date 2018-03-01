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Кыргызстанцев задержали в США за контрабанду оружия в Чечню

Граждан Кыргызстана, проживающих в штате Вирджиния (США), обвинили в контрабанде огнестрельного оружия в Чечню. Об этом сообщило издание WJLA.com.

Как отмечается, 28-летнего Тенгиза Сыдыкова и 27-летнего Эльдара Резванова задержали по обвинению в международной торговле огнестрельным оружием, контрабанде и других правонарушениях.

В обвинительном заключении сказано, что жители Александрии, штат Вирджиния, приобрели более ста единиц огнестрельного оружия и пытались отправить его в Чечню без лицензии, используя поддельные отгрузочные ведомости и замаскировав его под кухонную утварь и чехлы для автомобильных сидений.

Сотрудники почты сообщили следователям, что подельники отправляли посылки почти ежедневно.

Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы.
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