Кыргызстанца обвинили в совращении российской школьницы

На Камчатке (Россия) в отношении 24-летнего уроженца Кыргызстана возбудили уголовное дело. Его подозревают в развращении 15-летней девочки, сообщило агентство «Кам 24».

По версии следствия, ночью 20 февраля парень пригласил к себе в квартиру юную жительницу краевого центра. Там с целью удовлетворения своей страсти и без применения насилия совершил в отношении девушки развратные действия, чем причинил ей нравственные страдания и моральный вред.

По статье «Развратные действия» УК РФ кыргызстанцу грозит до трех лет лишения свободы.