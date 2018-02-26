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Происшествия

Скончался экс-вице-премьер-министр Кыргызстана Эсенгул Омуралиев

На 68-м году жизни после продолжительной болезни скончался общественный деятель, экс-вице-премьер-министр Кыргызстана Эсенгул Омуралиев.

Как сообщили в правительстве, прощание с Эсенгулом Омуралиевым состоится завтра, 27 февраля, в 10.00 в Кыргызском национальном драмтеатре. Его похоронят на Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке.

Эсенгул Омуралиев родился в 1950 году в Иссык-Кульской области.

В разные годы он занимал должности министра промышленности КР, посла КР в Украине, в Казахстане, вице-премьер-министра, был главой Иссык-Кульской области.
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