12:49
0
USD 68.17
EUR 85.45
RUB 1.21
Происшествия

Мертвый ребенок под диваном. Версии медиков и милиции разнятся

Родившая в селе Восток женщина обращалась в больницу за помощью. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области. 

Читайте по теме
В Аламудунском районе женщина завернула ребенка в пакет и спрятала под диван

По их данным, звонок в службу «102» о том, что женщина родила в домашних условиях, поступил из территориальной больницы.

«18 февраля в дежурную часть ОВД Аламудунского района из территориальной больницы поступило сообщение о том, что женщина родила дома, а ребенок упал в туалет. На место выехала оперативно-следственная группа. В доме было обнаружено тело новорожденного. Ребенок умер до приезда милиции и спасателей. Проводятся следственные действия», — проинформировали в ГУВД.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что женщина скрывала свою беременность. 32-летняя роженица поступила в стационар уже после родов дома. Ее состояние оценивается как тяжелое. В Минздраве уточняют, что женщина приехала в больницу сама, не вызывая скорую помощь.

Остается неясным, кто и зачем завернул тело младенца в пакет и спрятал за диван. В милиции продолжается расследование.
Ссылка:
просмотров: 803
Версия для печати
Материалы по теме
На берегу реки Талас нашли тело женщины
Военнослужащие эвакуировали сорвавшегося со скалы альпиниста из Литвы
В Бишкеке нашли тело бездомного
Сбившего в Бишкеке женщину с ребенком водителя бусика водворили в СИЗО
В Бишкеке водитель Mercedes-Benz сбил мать с ребенком. Женщина погибла
Эпидемия гриппа в США унесла жизни 63 детей
В Оше отец избил мальчика за неуспеваемость. Мать отказалась от претензий
На теле избитого до состояния комы мальчика врачи выявили старые гематомы
Два человека погибли в пожаре в Кара-Балте
На автодорогах Кыргызстана сошли две лавины
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане задержан террорист-смертник В Кыргызстане задержан террорист-смертник
Понижение температуры воздуха ожидается в&nbsp;Кыргызстане Понижение температуры воздуха ожидается в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке жестоко убили молодую женщину В Бишкеке жестоко убили молодую женщину
Более полумиллиона долларов бросил неизвестный на&nbsp;кыргызско-узбекской границе Более полумиллиона долларов бросил неизвестный на кыргызско-узбекской границе
Бизнес
MegaCom: Присоединяйтесь к&nbsp;нам в&nbsp;социальных сетях MegaCom: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях
Mega iTV: вся Олимпиада&nbsp;&mdash; на&nbsp;экране смартфона Mega iTV: вся Олимпиада — на экране смартфона
Купить смартфон в&nbsp;кредит стало еще проще! Купить смартфон в кредит стало еще проще!
Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии Клиника Acıbadem: максимум возможностей для эффективного лечения онкологии