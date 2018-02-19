Мертвый ребенок под диваном. Версии медиков и милиции разнятся

Родившая в селе Восток женщина обращалась в больницу за помощью. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

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По их данным, звонок в службу «102» о том, что женщина родила в домашних условиях, поступил из территориальной больницы.

«18 февраля в дежурную часть ОВД Аламудунского района из территориальной больницы поступило сообщение о том, что женщина родила дома, а ребенок упал в туалет. На место выехала оперативно-следственная группа. В доме было обнаружено тело новорожденного. Ребенок умер до приезда милиции и спасателей. Проводятся следственные действия», — проинформировали в ГУВД.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что женщина скрывала свою беременность. 32-летняя роженица поступила в стационар уже после родов дома. Ее состояние оценивается как тяжелое. В Минздраве уточняют, что женщина приехала в больницу сама, не вызывая скорую помощь.

Остается неясным, кто и зачем завернул тело младенца в пакет и спрятал за диван. В милиции продолжается расследование.