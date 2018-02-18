В Иране рухнул самолет. 66 человек погибли

60 пассажиров, четверо членов экипажа и два пилота, находившиеся на борту пассажирского самолета ATR-72 авиакомпании Aseman Airlines, погибли. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Самолет рухнул возле города Семиром в центральной иранской провинции Исфахан. Борт вылетел 18 февраля в 7.30 из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Через 50 минут самолет исчез с радаров. Позже в авиакомпании подтвердили крушение самолета.

По информации Aseman Airlines, судно потерпело крушение на горном хребте Дена. Как заявил глава службы неотложной медицинской помощи Пир-Хоссейна Куливанда, самолет разбился в 185 километрах от Ясуджа.



К месту крушения направлены​ вертолеты и спасатели. По словам губернатора провинции Кохгилуйе и Бойерахмед, спасательный вертолет не может попасть к месту крушения из-за тумана и дождя.

Разбившийся лайнер менее месяца назад совершил аварийную посадку из-за технической неполадки, передает агентство ISNA.







