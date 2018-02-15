Бойня во Флориде. Бывший ученик застрелил в школе 17 человек

Жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде (штат Флорида) стали 17 человек. Об этом сообщил шериф округа Броудер Скотт Исраэль, передал ТАСС.

По словам представителя госпиталя в Помпано-Бич Эвана Боуара, в три местные клиники доставили 17 человек, в их числе и стрелок Николас Круз. Двое раненых умерли на операционном столе, трое в тяжелом состоянии.

Еще 16 человек, по данным представителей местной больницы, в результате нападения пострадали и получили ранения.

Фото REUTERS, HANDOUT. Эвакуация людей из школы, где произошла трагедия

Выстрелы в здании школы раздались незадолго до окончания занятий, сообщила телекомпания CNN. Незадолго до этого в здании включился сигнал пожарной тревоги.

«Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор, а у него была возможность расстреливать людей в толпе», — рассказал американским СМИ сенатор-демократ от штата Флорида Билл Нельсон.

Большинство учащихся закрылись в классных комнатах. По сообщениям очевидцев, одна из учителей укрыла в классе 19 учеников. Многие из них, по данным телекомпании CBS, оставались там около часа.

Тем временем Круз, вооруженный полуавтоматической винтовкой с магазином на 30 патронов, расстреливал всех, кто попадался ему на пути.

Фото REUTERS, SOCIAL MEDIA. Трагедия во Флориде стала четвертой с начала года в школах США

Как сообщил журналистам шериф, 12 человек были убиты в школе, два — у здания школы, один — на улице, и двое умерли в госпитале. «Среди погибших как ученики, так и взрослые, — отметил шериф. — То, что произошло, это катастрофа».

Стрелявший, по словам шерифа, ранее учился в этой школе и был отчислен за нарушения дисциплины. Полицейские задержали его примерно в полутора километрах от места трагедии. О мотивах стрелка пока ничего не сообщается.

Фото REUTERS, HANDOUT. Полиция задержала открывшего стрельбу в школе Николаса Круза

В интервью местной телекомпании WSVN один из школьников сообщил, что знал стрелявшего. «Он постоянно попадал в неприятности и занимался стрельбой, поскольку это, видимо, давало ему чувство превосходства», — добавил он.

С начала года, по данным американских СМИ, это четвертая трагедия в школах США. В конце января в результате стрельбы в одной из школ в округе Эллис (штат Техас) ранение получила девочка. На следующий день двух человек застрелили в школе города Бентон (штат Кентукки). 1 февраля в результате стрельбы, которую открыла 12-летняя девочка в одной из школ Лос-Анджелеса, пострадали два ученика.