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До смерти избившей сына женщине переквалифицировали обвинение

До смерти избившей сына женщине переквалифицировали обвинение. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Оша.

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Уточняется, что статью обвинения задержанной переквалифицировали на более тяжкую.

«Ранее ей вменяли статью «Хулиганство». В связи с тем, что ребенок умер, женщине переквалифицировали статью на «Убийство», — сообщили в УВД.

В южной столице 24-летняя женщина избила трехлетнего сына за то, что тот написал в штаны. Она приехала к сестре в Ош из Кара-Кульджинского района. Разведена, воспитывала ребенка одна. Сегодня стало известно, что лежавший в коме ребенок умер, не приходя в сознание.
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