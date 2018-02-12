До смерти избившей сына женщине переквалифицировали обвинение. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Оша.

Читайте по теме Избиение ребенка в Оше. Мать рассказала о причинах

Уточняется, что статью обвинения задержанной переквалифицировали на более тяжкую.

«Ранее ей вменяли статью «Хулиганство». В связи с тем, что ребенок умер, женщине переквалифицировали статью на «Убийство», — сообщили в УВД.

В южной столице 24-летняя женщина избила трехлетнего сына за то, что тот написал в штаны. Она приехала к сестре в Ош из Кара-Кульджинского района. Разведена, воспитывала ребенка одна. Сегодня стало известно, что лежавший в коме ребенок умер, не приходя в сознание.