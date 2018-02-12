Скончался избитый до состояния комы трехлетний ребенок в Оше

В Оше скончался избитый до состояния комы трехлетний ребенок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

Напомним, 24-летняя уроженка Кара-Кульджинского района избила сына, 2015 года рождения, до состояния комы. Когда ребенок потерял сознание, мать отвезла его в больницу и сказала, что он упал с лестницы. В ходе осмотра на его теле выявлено много синяков, гематома на голове. Ребенок был в коме.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР (хулиганство). Она находится в СИЗО.