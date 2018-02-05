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Общество

Мать, избившую 3-летнего ребенка, поместили в ИВС

Мать, избившую 3-летнего ребенка, поместили в ИВС, сообщили в УВД города Ош.

По их данным, женщина избила своего сына шумовкой до состояния комы. Когда ребенок потерял сознание, мать отвезла его в больницу и сказала, что он упал с лестницы. В ходе осмотра на теле выявлено много синяков, гематома на голове. Ребенок остается в коме.

По факту насилия над ребенком врачи позвонили в милицию, в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР (хулиганство).

Опрошенные соседи дали показания, что задержанная занималась проституцией.
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