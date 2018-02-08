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Происшествия

Таджикистан вновь открыл границу с Кыргызстаном

После переговоров Таджикистан открыл пункт пропуска в Баткенской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС Кыргызстана.

Уточняют, что на КПП в 17.30 возобновили пропуск граждан.

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«По итогам переговоров пограничных представителей обеих сторон таджикская сторона открыла для проезда мост в местности Сай Ляйлякского района Баткенской области. В настоящий момент пограничников Таджикистана в данной местности нет. Возобновлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный» и «Кайрагач-автодорожный». Ситуация на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, сегодня Таджикистан в одностороннем порядке закрыл пункт пропуска на границе в Ляйлякском районе Баткенской области и остановил пропуск граждан, транспорта и грузов на КПП «Кулунду-автодорожный». Пограничники РТ также закрыли для проезда мост в местности Сай Ляйлякского района и выставили там пограничные наряды, увеличив число военнослужащих. Жители этого села построили мост через канал Сада (Гуляндоз) для школьников, которые ежедневно вынуждены проходить большие расстояния в обход, чтобы добраться до школы.
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