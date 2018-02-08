В городе Ош сидящий в колонии мужчина обманул людей на 600 тысяч сомов

В городе Ош мужчина звонил людям из исправительной колонии и сообщал, что их родственники якобы попали в ДТП и им срочно требуются деньги. Об этом сообщили в УВД Южной столицы.

«36-летний Мухаметали Абдивапов является уроженцем Ноокатского района, девять раз судим. В 2017 году, отбывая наказание, он обманул по телефону семерых людей. Деньги у потерпевших забирала его знакомая. Сотрудники милиции выяснили, что Абдивапов осужден Ошским областным судом на 25 лет. Потерпевшие узнали его по голосу. Голосовая экспертиза установила по записи телефонных разговоров, что мошенником действительно является Абдивапов», — сообщили в УВД Оша.

В общем мужчина обманул граждан на сумму более чем 600 тысяч сомов.

По данным оперативников, Абдивапов позвонил пожилому жителю микрорайона «Ак-Тилек» и сказал, что его сын насмерть сбил человека и срочно нужны деньги. Мужчина отдал 70 тысяч сомов.

Таким же способом он обманул 60-летнюю женщину, взяв с нее 70 тысяч сомов.

Жительнице Ноокатского района Абдивапов представился сыном и заявил, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги. Женщина отдала 60 тысяч сомов и 35 тысяч рублей.

На 100 тысяч сомов мошенник обманул жителя Оша. Мужчина представился другом его сына. По телефону он сообщил, что его сын сбил шестилетнего ребенка насмерть. Потребовал, чтобы деньги привезли в больницу.

УВД города Оша просит граждан быть более внимательными и уточнять информацию, которую им сообщают по телефону.

«Участились случаи, когда мошенники звонят и говорят, что ваш близкий родственник в попал в тяжелую ситуацию и срочно требуются деньги. В связи с этим просим уточнять факты, о которых вам сообщают, у самого «потерпевшего». Возможно, к вам звонили мошенники», — информирует УВД.