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Происшествия

Избиение ребенка в Оше. Мать рассказала о причинах

В городе Оше мать избила трехлетнего сына за то, что тот написал в штаны. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

По признанию женщины, она не хотела убивать малыша. «24-летняя женщина приехала к сестре в Ош из Кара-Кульджинского района. Разведена, воспитывает сына одна», — сообщили в УВД.

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Задержанная рассказала, что била ребенка поварешкой. «Я била его поварешкой по ногам и голове. Мне казалось, что не сильно ударила, оказалось не так. Я раньше никогда не била его, вышла из себя и ударила. Теперь жалею, молюсь чтобы он не умер. Ударила его за то, что описался. Ему стало плохо, он потерял сознание. Мы с сестрой отвезли его в больницу», — призналась задержанная.

Она рассказала, что в детстве ее бил отец. «Я не проститутка. Родом из Кара-Кульджинского района. Нигде не работаю. Живу у сестры», — рассказала женщина.
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