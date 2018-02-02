Женщину, обезглавившую свекровь, приговорили к 20 годам тюрьмы

Ошский городской суд вынес решение по делу об обезглавленном трупе женщины. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно вердикту, 25-летняя невестка убитой приговорена к 20 годам лишения свободы. Ее сестра, которая является соучастницей преступления, приговорена к четырем с половиной годам лишения свободы.

Обе подсудимые будут отбывать наказание в женской колонии.

Напомним, в августе прошлого года в Оше в мусорном контейнере возле учебного корпуса Социального университета нашли обезглавленное тело женщины 40-50 лет. По подозрению в совершении этого преступления была задержана 25-летняя невестка убитой Умсунай и ее сестра Гульнара. На допросе обе женщины признались в содеянном. Умсунай объяснила свои действия тем, что свекровь постоянно унижала ее и грозилась развести с мужем. Чтобы сохранить семью, женщина решила пойти на убийство.