По обезглавленному женскому трупу задержаны первые подозреваемые

Личность обезглавленной женщины, 1966 года рождения, труп которой обнаружили в мусорном контейнере в городе Ош, установили. По подозрению в убийстве задержали сноху убитой, 1991 года рождения, и еще одну женщину. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

Как пояснили в ведомстве, убийство произошло на почве неприязненных отношений. Расследование ведет следственный отдел УВД города Ош.

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Задержанные водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК КР.

Более подробную информацию в правоохранительных органах обещали предоставить позже.

Ранее сообщалось, что 27 августа в мусорном контейнере возле учебного корпуса Социального университета нашли обезглавленное тело женщины примерно 40-50 лет.

Как ранее поясняли ИА «24.kg», одной из версий было, что преступление совершили или женщина, или подростки, так как обезглавленному трупу пытались отрезать ноги. «Если бы это было дело рук мужчины, то отрубить конечности ему бы удалось», — рассказали в ведомстве.