Разбойное нападение в Токмаке. У задержанного обнаружили фальшивые деньги

У одного из подозреваемых в разбойном нападении в Токмаке обнаружили крупную сумму фальшивых сомов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

По их данным, оперативникам удалось выйти на след возможных преступников. «При обыске у одного из подозреваемых обнаружили фальшивые сомы и доллары. Следствие продолжается», — отметили в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 «Разбой» и 104 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Разбойное нападение совершено в ночь на 28 декабря. Неизвестные ворвались в дом, где спала семья, и жестоко избили всех. Преступники забрали из дома деньги и золотые украшения.

После нападения в городскую больницу госпитализировали в тяжелом состоянии четырех человек: 44-летнюю женщину, ее сыновей (24 и 22 лет) и несовершеннолетнюю жену одного из них, 2001 года рождения.