Авария на ТЭЦ. Хронология событий

О том, что на ТЭЦ Бишкека отказало оборудование, ОАО «Электрические станции» сообщило ближе к полуночи пятницы, 26 января. В сообщении говорилось, что авария произошла в 18.00. Причины не называли. Информацию об этом до сих пор приходится выбивать из энергетиков.

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Позже выяснилось, что неполадки в оборудовании обнаружили еще в 11.00, но никаких мер не приняли.

По данным ОАО «Бишкектеплосеть», 26 января в 7.00 температура воды на выходе с теплоцентрали составляла 84 градуса. К 12.00 она опустилась до 75, а к 19.00 — до 65. На следующий день, 27 января, когда ударил мороз и температура воздуха в Бишкеке опустилась до −25 градусов, к 7.00 вода в системе остыла до 53 градусов.

Самая низкая отметка зафиксирована в субботу в 19.00: 50 градусов. Следующие три дня температура воды на выходе то повышалась, то понижалась. Ситуация стабилизировалась лишь вечером 30 января, но квартиры настолько промерзли, что температура в них не меняется, застыв на +15 градусах.

В Национальном энергохолдинге ИА «24.kg» представили хронологию происходящего на теплоцентрали с момента первого отказа оборудования.

26 января

До аварии в работе задействованы котлы №№ 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и турбоагрегаты №№ 4, 5, 8, 9, 11 и блок № 4. Теплоцентраль несла общую нагрузку в 341 МВт.

Остальное оборудование находилось в резерве, кроме котлов №№ 22 и 24, которые были в ремонте. 26 января в 7.30 специалисты уже приступили к устранению дефектов на регуляторах питания котла питательной водой.

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К 17.40 уровень воды в деаэраторах питательной воды и деаэраторах химобессоленной воды снизился до аварийного уровня. По мере снижения уровня подпиточной воды в деаэраторах срывались питательные электронасосы.

В 17.44 отключились по уровню в барабане котлоагрегаты №№ 10, 11, 14, 16, 19. Для выравнивания баланса химически обессоленной воды и расхода пара вручную отключили котлы №№ 15 и 18 и турбину № 9.

Температура сетевой воды упала с 84 до 62 градусов, мощность в электрической части — с 293 до 154 МВт. Остались в работе котлоагрегаты №№ 4, 12, 17 и турбоагрегаты №№ 4, 5, 8, 11. На новом блоке вырабатывалось 134 МВт, на старом — 20 МВт.

После частичного восстановления уровня воды в 20.20 принято решение растапливать котел № 11. В 21.30 он нес нагрузку 20 МВт.

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В 23.00 погашен котел № 17 из-за нехватки подпиточной воды. Нагрузка упала до 10 МВт.

Произошло снижение расхода пара на турбине № 8. В 23.05 ее отключили от сети.

С 21.30 до 1.00 продолжается набор уровня воды, температура в котельном цехе сравнялась с температурой наружного воздуха. Начали подмерзать импульсные трубки приборов в котельном цехе. Персонал станции отогревал их, чтобы не допустить подмерзания технологических трубопроводов, необходимых для растопки резервных и отключенных котлов.

27 января

На 00.00 27 января в работе находились котлоагрегаты №№ 4, 11, 12 и турбоагрегаты №№ 4, 5, 11. Станционная нагрузка — 154 МВт. Температура сетевой воды на западной ветке — 37 градусов, по остальным ниткам — 50 градусов.

Началась растопка котлов №№ 14, 16, 10, 13. Поэтапно включаются в сеть турбогенераторы, увеличивается нагрузка. В 6.30 произошло снижение уровня в деаэраторах питательной воды, погашен котел № 16.

В 10.00 для поддержания температуры сетевой воды принято решение снова растопить котел № 16 и перевести его на редукционно-охладительную установку. К 21.00 его включили в работу.

После проведенных операций по восстановлению режима нагрузка на ТЭЦ — 260 МВт, средняя температура сетевой воды — 57 градусов.

28 января

На 00.00 28 января в работе находились котлоагрегаты №№ 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, турбоагрегаты №№ 4, 5, 8, 11. В 00.30 по команде главного инженера и директора ТЭЦ Бишкека начали подготовку к растопке котла № 24 и параллельно отогревали импульсные линии. К 11.50 котел начали запускать. В 12.50 при температуре 500 градусов появился порыв экранной трубы.

Фото ИА «24.kg». ТЭЦ Бишкека, 29 января 2018 года

В 13.00 начали подготовку к заполнению котла № 23. Однако обнаружили размороженные участки водяного экономайзера второй ступени. Персонал перекинули на отогревание котлоагрегатов, заполнение баков химобессоленной воды, сохранение нормальных параметров работающего оборудования.

С 14.00 до 16.00 по мере обнаружения порывов котлы №№ 23 и 24 опорожнялись и заполнялись. В 17.48 турбогенератор № 7 включили в сеть.

В 21.10 на котле № 18 устранены все порывы трубопроводов, его начали заполнять водой.

29 января

На 00.00 29 января в работе находились котлоагрегаты №№ 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16 и турбоагрегаты №№ 4, 5, 8, 11. Станционная нагрузка — 255 МВт. Температура сетевой воды — 51-61 градус.

В 1.30 обнаружена неисправность на электрической задвижке турбогенератора № 7. В 2.00 его остановили для ремонта. В 3.00 обнаружено замерзание аварийного слива с барабана и разрыв дренажа на котле № 23.

С 5.00 до 18.30 производили опорожнение, заполнение и устранение свищей на импульсных линиях котла № 23. В 21.30 котел решили растопить.

В этот же день в 21.40 начали растопку нового блока № 3. В 22.30 погашен котел № 23. Повторно его начинают растапливать уже 30 января в 2.30. В 4.42 включили в сеть блок № 3. В 5.10 погашен котел № 23, на котором опять появились дефекты.

30 января

На 6.00 30 января в работе находились котлоагрегаты №№ 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16 и турбоагрегаты №№ 3, 4, 5, 8, 11. Станционная нагрузка — 262 МВт. Температура сетевой воды не изменилась, оставшись на уровне 51-61 градус.

Фото ИА «24.kg». ТЭЦ Бишкека, 29 января 2018 года

Ситуация изменилась лишь к 9.00, когда подняли нагрузку турбогенератора-3 до 120 МВт. В 9.36 включен отопительный отбор, температура сетевой воды поднялась до 89 градусов. На выходе с теплотрассы она составила 67,18 градуса.