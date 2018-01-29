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Происшествия

В Нацгоспитале разморозило систему отопления. Кто-то сбросил воду

В Национальном госпитале разморозило систему отопления. Информацию ИА «24.kg» об этом подтвердили в самом медучреждении.

По словам главного врача Динары Сагинбаевой, проблемы с отоплением возникли в одном здании, где шесть отделений по 30 коек.

«Многие ходячие городские больные отпросились домой сразу, как возникли проблемы с отоплением в городе. Осталась только треть пациентов, их будем размещать в другие отделения, где более или менее тепло. Еще часть тоже уйдет домой», — сказала она.

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«В настоящее время принимаем все меры для устранения проблемы. Один-два дня, и вопрос разрешится», — надеется Динара Сагинбаева.

Как стало известно ИА «24.kg», систему разморозило из-за того, что «кто-то сбросил из нее воду».

 

Отметим, энергетики изначально настоятельно просили не сбрасывать воду.

На ТЭЦ Бишкека 26 января произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме.
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