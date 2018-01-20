В Чуйском областном роддоме женщина после операции впала в кому и умерла

В Чуйском областном роддоме женщина после кесарева сечения впала в кому и умерла. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, если вскрытие покажет, что в смерти женщины виноваты врачи, в отношении медиков примут меры.

«У женщины была шестая беременность. До этого был один выкидыш. Предыдущий ребенок родился в 2014 году также после кесарева сечения. Женщина поступила в Чуйский роддом на 32-й неделе беременности с угрозой выкидыша. 15 января у пациентки открылось кровотечение, врачи решили сделать операцию. Ей ввели спинномозговой наркоз, после чего у нее случился анафилактический шок. Врачи вывели ее из этого состояния и оперировали под общим наркозом, однако женщина впала в кому», — рассказал Талантбек Батыралиев.

Ребенок родился здоровым. Его вес составляет 2 килограмма 830 грамм.

«Я взял это дело под личный контроль. Врачи ежедневно проводили консилиум. Мы привлекли лучших специалистов. К сожалению, женщину спасти не удалось. Из истории болезни следует, что пациентка поступила в роддом с сопутствующими заболеваниями — анемией и бронхиальной астмой. Причину смерти установит экспертиза», — отметил Талантбек Батыралиев.