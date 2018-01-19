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Происшествия

Нападение на школу в Бурятии совершили девятиклассники. Один из них в больнице

Нападение на школу в Бурятии совершили девятиклассники. Один из них в больнице, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России.

Как отмечается, подросток находится в больнице. После атаки на школьников он пытался совершить суицид. «О числе нападавших поступает разная информация. По данным правительства Бурятии, в школу проникли трое молодых людей. Следственный комитет сообщил об одном подростке. Сами же ученики распространяют в соцсетях фотографии только двоих девятиклассников, которые якобы и совершили нападение», — подчеркнуло агентство.

По данным российских СМИ, нападавшие бросили в седьмой класс бутылку с коктейлем Молотова, а потом стали наносить удары топором по тем, кто пытался спастись из загоревшегося помещения.

Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание.

По данным РИА «Новости», в больнице находятся шесть пострадавших, включая нападавшего. Трое из них, в том числе учитель, в тяжелом состоянии.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело. В школах Бурятии усилили меры безопасности.
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