Пьяный майор милиции, совершивший ДТП, уволен из правоохранительных органов

Майор милиции Толон Камчыбек уулу уволен из правоохранительных органов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Он стал виновником ДТП. Позже экспертиза показала, что во время аварии он был за рулем в нетрезвом состоянии. Сам Толон Камчыбек уулу сразу после аварии отказался проходить наркологическую экспертизу.

В Бишкеке на улице Байтика Баатыра (на повороте в село Энесай) 4 января примерно в 15.00 столкнулись автомобили Toyota Avensis и Toyota Camry. За рулем последнего был майор милиции Толон Камчыбек уулу.

«Виновником ДТП является майор милиции. Он должен был уступить дорогу, но не сделал этого, в результате на повороте произошла авария. После удара следователь Аламудунского РОВД решил не оставаться на месте ДТП, развернулся и хотел уехать. Однако в этот момент его машина заглохла и осталась в 30 метрах от аварии. Сотрудник милиции был в форме и в нетрезвом состоянии и отрицал свою вину. Позже его забрали коллеги и отвезли в Чуйскую областную больницу. После осмотра из кабинета врача его вывезли на коляске. В итоге милиционера госпитализировали», — сообщили редакции.

В Toyota Avensis кроме водителя находились его супруга и трое детей, которые получили травмы разной степени тяжести. Сам водитель получил сотрясение мозга.

ДТП с участием пьяного майора милиции расследует управление собственной безопасности МВД КР.

Заместитель начальника следственной службы ОВД Аламудунского района майор милиции А.И. освобожден от должности с понижением — за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей и требований Дисциплинарного устава ОВД. В МВД считают, что он недостаточно контролировал деятельность своих подчиненных, что привело к нарушению служебной дисциплины следователем Толоном Камчыбек уулу.