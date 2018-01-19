10:17
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Происшествия

Пьяный майор милиции, совершивший ДТП, уволен из правоохранительных органов

Майор милиции Толон Камчыбек уулу уволен из правоохранительных органов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Он стал виновником ДТП. Позже экспертиза показала, что во время аварии он был за рулем в нетрезвом состоянии. Сам Толон Камчыбек уулу сразу после аварии отказался проходить наркологическую экспертизу.

В Бишкеке на улице Байтика Баатыра (на повороте в село Энесай) 4 января примерно в 15.00 столкнулись автомобили Toyota Avensis и Toyota Camry. За рулем последнего был майор милиции Толон Камчыбек уулу.

«Виновником ДТП является майор милиции. Он должен был уступить дорогу, но не сделал этого, в результате на повороте произошла авария. После удара следователь Аламудунского РОВД решил не оставаться на месте ДТП, развернулся и хотел уехать. Однако в этот момент его машина заглохла и осталась в 30 метрах от аварии. Сотрудник милиции был в форме и в нетрезвом состоянии и отрицал свою вину. Позже его забрали коллеги и отвезли в Чуйскую областную больницу. После осмотра из кабинета врача его вывезли на коляске. В итоге милиционера госпитализировали», — сообщили редакции.

В Toyota Avensis кроме водителя находились его супруга и трое детей, которые получили травмы разной степени тяжести. Сам водитель получил сотрясение мозга.

ДТП с участием пьяного майора милиции расследует управление собственной безопасности МВД КР.

Заместитель начальника следственной службы ОВД Аламудунского района майор милиции А.И. освобожден от должности с понижением — за ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей и требований Дисциплинарного устава ОВД. В МВД считают, что он недостаточно контролировал деятельность своих подчиненных, что привело к нарушению служебной дисциплины следователем Толоном Камчыбек уулу.
Ссылка:
просмотров: 479
Версия для печати
Материалы по теме
Около 15 миллионов сомов вынесли из дома предпринимателя налетчики в городе Ош
Милиционера-взяточника задержали в Канте
В Таласской области напали на фуру, ехавшую в Казахстан
В Таласском ОВД присвоили зарплату уволенных сотрудников
Разбойное нападение в Московском районе. Преступление раскрыто
В России задержан гражданин Узбекистана с поддельным кыргызским паспортом
В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
После проверки Антикоррупционной службы три сотрудника МВД Кыргызстана уволены
В Джалал-Абаде в отношении любителя убивать собак возбудят уголовное дело
В Ысык-Атинском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве своей девушки
Популярные новости
Конфликт в&nbsp;VIP-городке &laquo;Ала-Арча&raquo;. Супруги политиков захватили здание правления Конфликт в VIP-городке «Ала-Арча». Супруги политиков захватили здание правления
Известный кыргызский певец за&nbsp;избиение отца убийцы своего сына получил приговор Известный кыргызский певец за избиение отца убийцы своего сына получил приговор
Число пострадавших во&nbsp;время резни в&nbsp;российской школе достигло 15&nbsp;человек Число пострадавших во время резни в российской школе достигло 15 человек
Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением Первый блин комом. Эвакуация Lexus RX300 закончилась его повреждением
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях