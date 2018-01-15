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Происшествия

В Чуйской области пьяный следователь совершил ДТП. Его госпитализировали

В Аламудунском районе Чуйской области сотрудник милиции в нетрезвом состоянии совершил ДТП. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что авария произошла примерно в 15.00 на улице Шабдана Баатыра. На повороте в село Энесай столкнулись Toyota Camry, за рулем которой был милиционер, и Toyota Avensis.

«Виновником ДТП является майор милиции. Он должен был уступить дорогу, но не сделал этого, в результате на повороте произошла авария. После удара следователь Аламудунского РОВД решил не оставаться на месте ДТП, развернулся и хотел уехать. Однако в этот момент его машина заглохла и осталась в 30 метрах от аварии. Сотрудник милиции был в форме и в нетрезвом состоянии и отрицал свою вину. Позже его забрали коллеги и отвезли в Чуйскую областную больницу. После осмотра из кабинета врача его вывезли на коляске. В итоге милиционера госпитализировали», — сообщили редакции.

В МВД ИА «24.kg» проинформировали, что сейчас проводят служебное расследование. Об итогах сообщат дополнительно.
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