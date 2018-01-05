По факту гибели кыргызстанцев на фабрике в Новосибирске возбудили уголовное дело

По факту гибели рабочих на обувной фабрике в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности). Об этом сообщает МИД КР.

В ведомстве уточняют, что в результате пожара погибли двое граждан КР — Б.у.Д., 1994 года рождения, и С.у.Ю., 1991 года рождения. Еще один кыргызстанец К.у.Н, 1999 года рождения, получил термический ожог 2-й степени и отпущен домой после оказания медицинской помощи.

Накануне около 09.00 (местное время) произошел крупный пожар на обувном производстве в поселке Чернореченском Искитимского района Новосибирской области. По данным российских СМИ, всего погибли 10 человек, в том числе граждане Китая и один россиянин.