Два кыргызстанца погибли в пожаре на обувной фабрике в Новосибирской области

Семь граждан Китая, два кыргызстанца и россиянин погибли, по предварительным данным, при пожаре на складе в Новосибирской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах региона.

«Предварительно среди погибших семь граждан Китая, два гражданина Кыргызстана и один гражданин России», — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре в цехе по производству обуви в Искитимском районе региона поступило в 9.00 местного времени. Работу существенно осложняли задымление и особенности строения здания ангарного типа. В настоящее время открытое горение ликвидировано, производят разбор завалов и проливку конструкций.

По сообщениям других агентств, среди погибших числился только один гражданин Кыргызстана. Есть и сообщения, где говорится о гибели 10 граждан Китая.