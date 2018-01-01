Разбойное нападение в Московском районе. Двое погибших

В Московском районе напали на семью. Неизвестные расстреляли из дробовика мать, сына и невестку. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в милиции.

По их данным, неизвестные ворвались в один из домов в новогоднюю ночь. Мать находится в реанимации, ее сын и невестка убиты на месте. У молодой женщины выстрелом разнесло череп, у мужчины - челюсть и шею. Нападавшие оставили в живых только годовалого ребенка. Он сейчас у родственников. ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по статьям «Разбой», «Убийство», «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется поиск злоумышленников.

Отметим, что аналогичное нападение произошло перед Новым годом в Токмаке. Но там преступники использовали арматуру.