В отношении матери, убившей ребенка, возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По его данным, личность женщины, умертвившей новорожденного, пока устанавливается. Дело возбуждено заочно по статье «Убийство матерью своего ребенка» УК КР.

Тело младенца передали в морг. Назначены необходимые экспертизы. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Тело ребенка нашли вечером 14 декабря на аллее у кафе «Жасмин», расположенного возле БЧК. В милицию звонок от очевидцев поступил примерно в 21.00.