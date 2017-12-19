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Происшествия

В отношении матери, убившей ребенка, возбудили уголовное дело

В отношении матери, убившей ребенка, возбудили уголовное дело. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По его данным, личность женщины, умертвившей новорожденного, пока устанавливается. Дело возбуждено заочно по статье «Убийство матерью своего ребенка» УК КР.

Тело младенца передали в морг. Назначены необходимые экспертизы. По предварительным данным, ребенок умер от переохлаждения. Следов насильственной смерти не обнаружено. 

Тело ребенка нашли вечером 14 декабря на аллее у кафе «Жасмин», расположенного возле БЧК. В милицию звонок от очевидцев поступил примерно в 21.00. 
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