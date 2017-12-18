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Происшествия

Найденный возле БЧК в Бишкеке ребенок умер от переохлаждения

В Бишкеке возле БЧК нашли труп новорожденной девочки. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело ребенка было найдено вечером 14 декабря.

«В милицию от очевидцев звонок поступил примерно в 21.00. Труп нашли на аллее у кафе «Жасмин», расположенного около БЧК. Согласно заключению экспертов, ребенок умер от переохлаждения. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти. В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия. Тело ребенка находится в морге», — сообщили в милиции.
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