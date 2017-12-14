В ДТП на Иссык-Куле погибла сестра заместителя полпреда, четверо пострадали

На пятом километре дороги Каракол-Боконбаево, неподалеку от села Саруу, накануне столкнулись «Хонда Стэпвэгон» и «Хендай Портер». Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь уполномоченного представителя правительства по Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

По его словам, в ДТП пострадали четыре человека. Кроме того, на месте погибла 60-летняя сестра заместителя полпреда области Эльмира Усенова.

«Она работала врачом в ЦСМ. Ехала в «Хонде». Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют», — сообщил Жаныбек Кожоев.

Всех пострадавших доставили в больницу Каракола.