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Происшествия

В ДТП на Иссык-Куле погибла сестра заместителя полпреда, четверо пострадали

На пятом километре дороги Каракол-Боконбаево, неподалеку от села Саруу, накануне столкнулись «Хонда Стэпвэгон» и «Хендай Портер». Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь уполномоченного представителя правительства по Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

По его словам, в ДТП пострадали четыре человека. Кроме того, на месте погибла 60-летняя сестра заместителя полпреда области Эльмира Усенова.

«Она работала врачом в ЦСМ. Ехала в «Хонде». Сейчас все обстоятельства происшествия выясняют», — сообщил Жаныбек Кожоев.

Всех пострадавших доставили в больницу Каракола.
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