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Происшествия

Дело об обезглавленном теле. Голову убитой оперативники так и не нашли

Оперативники Ошского УВД до сих пор ищут голову женщины, убитой в конце августа в южной столице. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, личность обезглавленной женщины 1966 года рождения, тело которой обнаружили в мусорном контейнере в Оше, установили. По подозрению в убийстве задержали по горячим следам ее 26-летнюю сноху и еще одну женщину.

Следствие установило, что убийство произошло на почве неприязненных отношений. Задержанная призналась, что убила свекровь ради сохранения своего брака.

Задержанные водворены в СИЗО в Джалал-Абаде, где есть женская камера. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью» УК КР.

Однако оперативники нашли только туловище убитой. Где голова, они не знают. Подозреваемая пояснила, что выкинула ее в мусорный контейнер возле одной из городских школ. «Мы тут же выехали на место, но ничего не обнаружли, так как работники МП «Тазалык» вывезли мусор», — сказали в ГУВД Оша.

Поехали на городскую свалку, искали со специально обученными собаками. Пока нет результатов. Расследование продолжается.

ГУВД Оша

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