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Происшествия

Опять ДТП. В Бишкеке маршрутка столкнулась с автомобилем: 12 пострадавших

В Бишкеке произошло очередное ДТП с пассажирским транспортом.  В результате пострадали 12 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Центре экстренной медицины. 

По его данным, бригады врачей забрали с места аварии 12 человек, но тяжелых среди них нет.

Отметим, сегодня на пересечении улиц Гагарина и Юдахина микроавтобус не успел затормозить перед пешеходным переходом и вылетел на полосу встречного движения.

По предварительной информации, перед пешеходным переходом автомобиль резко остановился, чтобы пропустить мужчину, в этот момент маршрутка №106, которая следовала за ним, не успела затормозить, и чтобы уйти от столкновения, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с другим автомобилем. На месте работают сотрудники патрульной милиции. 
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