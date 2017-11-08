В Социальном фонде Бишкека незаконно начисляли пенсию

Сотрудники Социального фонда по Ленинскому району Бишкека начисляли пенсию по подложным справкам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленинского района столицы.

По ее данным, проверкой установлено, что с 16 июля 2015-го по 29 января 2016 года начисление пенсии О.Б. производилось на основании справки за подписью декана факультета «Лечебное дело №1» КГМА имени И.Ахунбаева Дж.Б. о том, что он обучается на 3-м курсе вуза.

Однако установлено, что студент отчислен со 2-го курса в 2015 году.

О.Б. предоставлял подложные справки в управление Социального фонда об обучении на 4-м и 5-м курсах.

Должностные лица управления Социального фонда по Ленинскому району незаконно начисляли ему пенсию.

Государству причинен ущерб в значительном размере.

Прокуратура Ленинского района 31 октября по факту возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 315 (служебный подлог), 166 (мошенничество) УК КР.

Ведется следствие.