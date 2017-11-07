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Происшествия

Очередная трагедия. В Кыргызстане за два дня в ДТП погибли 19 человек

В Кыргызстане произошло очередное дорожно-транспортное происшествие.

По данным УПМ ГУВД Чуйской области, ДТП произошло накануне, 6 ноября, в 20.20 на трассе аэропорт «Манас» - Бишкек. «Водитель машины «БМВ», двигаясь в сторону столицы, в районе села Достук не справился с управлением и врезался в дерево. В результате аварии двое пассажиров, в том числе и водитель, скончались на месте. Троих доставили в больницу, двое из них скончались в отделении реанимации», - рассказали ИА «24.kg» в патрульной милиции.

Был ли водитель пьян или трезв в момент аварии, в УПМ пока не знают. По ДТП назначены все соответствующие экспертизы. Ведутся следственные мероприятия.

Напомним, что накануне в ДТП по дороге Бишкек – Ош разбились 10 человек, включая шестимесячного ребенка. В аварии 5 ноября в Бишкеке по проспекту Айтматова погибли пятеро, водитель сгорел заживо.

За два дня на дорогах погибли 19 человек.
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