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Общество

ДТП в Таш-Кумыре: Число погибших достигло десяти

Еще двое человек скончались от травм, полученных при столкноввении двух машин в городе Таш-Кумыре.  Ранее сообщалось, что сегодня произошло ДТП, в результате которого погибли восемь человек.

По данным МЧС, авария произошла на 457-м километре автодороги Бишкек — Ош. 6 ноября примерно в 00.05 столкнулись автомашины Honda Stepwgn и газовоз «МАН». Восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок, погибли на месте.

Еще двух человек госпитализировали в городскую больницу Таш-Кумыра. Врачам не удалось их спасти. Отмечается, что травмы, полученные в ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.
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