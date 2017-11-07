Сотрудник УВД Бишкека вымогал у граждан Казахстана деньги

Сотрудник УВД Свердловского района Бишкека вымогал у граждан Казахстана взятку. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в Службу внутренних расследований МВД с заявлением обратились граждане Казахстана о принятии мер в отношении сотрудников УВД Свердловского района, которые 29 октября получили взятку в 8 тысяч сомов и вымогают у них еще 20 тысяч сомов за положительное решение вопроса о якобы их незаконном пересечении государственной границы и нахождении на территории Кыргызстана.

Сотрудники оперативно-разыскной части Службы внутренних расследований МВД 6 ноября после получения 14 тысяч сомов с поличным задержали сотрудника УВД Свердловского района старшего лейтенанта милиции Б.А.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Дальнейшее расследование проводит Главное следственное управление ГКНБ.