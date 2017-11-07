21:04
+3
USD 69.75
EUR 81.24
RUB 1.18
Происшествия

В дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула

Адвокат лидера партии «Ата Мекен» Канат Хасанов сообщил, что сегодня ранним утром в его дом проникли неизвестные. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Буквально полчаса назад (около четырех часов утра. — Прим. ИА «24.kg») в мой дом пробрались то ли воры, то ли кто — не знаю, выдавили окно первого этажа. На шум проснулась жена и стала кричать. Они повыскакивали из окна. Что интересно, свет первого этажа был включен и высота окна первого этажа довольна-таки высокая, поражают наглость и какое-то бесстрашие то ли воров, то ли еще кого-то. Боюсь представить, что могло случиться, если бы супруга не проснулась и не начала кричать», — написал Канат Хасанов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, он сразу вызвал милицию. Канат Хасанов утверждает, что прошло более часа, а сотрудники правоохранительных органов еще не приехали.

Канат Хасанов - один из адвокатов депутата парламента Омурбека Текебаева, осужденного судом за коррупцию.

 
 
 
Ссылка:
просмотров: 4784
Версия для печати
Популярные новости
Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном
В&nbsp;Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом
В&nbsp;Кеминском районе поминки закончились убийством В Кеминском районе поминки закончились убийством
Активист Ренат Самудинов пытался попасть в&nbsp;США Активист Ренат Самудинов пытался попасть в США
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева