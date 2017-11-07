В дом адвоката Омурбека Текебаева проникли неизвестные. Супруга спугнула

Адвокат лидера партии «Ата Мекен» Канат Хасанов сообщил, что сегодня ранним утром в его дом проникли неизвестные. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Буквально полчаса назад (около четырех часов утра. — Прим. ИА «24.kg») в мой дом пробрались то ли воры, то ли кто — не знаю, выдавили окно первого этажа. На шум проснулась жена и стала кричать. Они повыскакивали из окна. Что интересно, свет первого этажа был включен и высота окна первого этажа довольна-таки высокая, поражают наглость и какое-то бесстрашие то ли воров, то ли еще кого-то. Боюсь представить, что могло случиться, если бы супруга не проснулась и не начала кричать», — написал Канат Хасанов на своей странице в социальных сетях.

По его словам, он сразу вызвал милицию. Канат Хасанов утверждает, что прошло более часа, а сотрудники правоохранительных органов еще не приехали.

Канат Хасанов - один из адвокатов депутата парламента Омурбека Текебаева, осужденного судом за коррупцию.