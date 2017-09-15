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Происшествия

Ищут мать, выбросившую младенца в мусорный бак в Бишкеке

Ищут мать, выбросившую младенца в мусорный бак в Бишкеке (в районе Киркомстрома). Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Сообщение о найденном теле младенца в милицию поступило накануне, 14 сентября, примерно в 10.30. На место выезжала следственно-оперативная группа Ленинского района и ГУВД Бишкека,  там работали эксперты, по факту назначены все необходимые экспертизы. Проводится следствие. Будет ли возбуждено уголовное дело, станет известно позже.

Напомним, 31 июля в столичной новостройке «Арча-Бешик» в придворовом туалете также обнаружили ребенка. Возбудили уголовное дело. Поиски матери продолжаются больше месяца. Пока безрезультатно.

По данным сотрудников Министерства социального развития, если мать и родные девочки не найдутся, ее определят в дом малютки и через какое-то время отдадут на удочерение.
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