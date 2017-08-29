18:14
+33
USD 68.67
EUR 81.93
RUB 1.17
Происшествия

Дело об обезглавленном трупе. Убила свекровь, чтобы сохранить мужа

Пресс-служба УВД города Оша сообщила подробности дела о найденном обезглавленном женском теле. По подозрению в убийстве Жумагул Арзыбаевой, 1966 года рождения, задержали ее сноху Умсунай, 1992 года рождения, и сестру Умсунай - Гульнару. 

«На допросе обе женщины признались в содеянном преступлении. По словам Умсунай, она совершила убийство, чтобы сохранить свою семью», - сообщили в ведомстве.  

По словам задержанной, она не нравилась матери мужа. Последняя угрожала развести ее с сыном.

«Утром 26 августа муж Умсунай отправился на работу, а свекровь в очередной раз завела разговор о разводе. После женщина ушла в комнату и уснула. Сноха взяла камень и несколько раз ударила спящую женщину по голове. Позже, осознав ситуацию и испугавшись, Умсунай позвонила своей сестре и обо всем рассказала», - говорится в сообщении.  

Оставив детей у родственницы, обе вернулись на место преступления. Завернув тело в тряпки, женщины отвезли его домой к сестре и спрятали на балконе. А после решили, что тело нужно расчленить.

Пресс-служба УВД Оша

«Около 14.00 невестка приобрела на базаре большую сумку и нож. Пока сестра отвлекала детей на улице, Умсунай отрезала голову и положила ее в отдельный пакет. Она предприняла попытку отделить ноги, но у нее не хватило сил. Уже вдвоем женщины завернули тело в покрывало, упаковали его в сумку и оставили на балконе до наступления темноты. За это время замыли следы преступления. Около 22.00 Умсунай отвезла тело на свалку на улице Курманджан датки. Ее сестра в это время выбросила голову в мусорку рядом со школой имени К.Маркса. Пока голова не найдена, так как служба МП «Тазалык» утром 27 августа забрала весь мусор», - сообщили в УВД.  

Задержанные водворены в камеру временного содержания. Ведется следствие. 

Напомним, 27 августа в мусорном контейнере возле учебного корпуса Социального университета нашли обезглавленное тело женщины 40-50 лет.
Ссылка:
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
По обезглавленному женскому трупу задержаны первые подозреваемые
Милиция просит помощи в опознании тела
В городе Ош нашли обезглавленное тело женщины
Семейная драма: в Джалал-Абадской области муж убил жену и потом повесился
Кыргызстанца посадили в России на 18 лет за убийство
Из-за 70 тысяч сомов убили пенсионера в Панфиловском районе
В Таласской области убивший первую жену мужчина до смерти избил и вторую
Покушение на убийство в Новопавловке. Задержан подозреваемый
В городе Ош задержали женщину, жестоко убившую свою мать
В Ошской области найдены два тела
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;однополый секс задержали 33-летнего мужчину В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину
В&nbsp;Бишкеке ловят экстремистов В Бишкеке ловят экстремистов
Пролившего на&nbsp;улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали Пролившего на улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали
Ориентировки на&nbsp;разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников
Бизнес
Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга Бакыт Торобаев: Политическая интрига всегда имеет эффект бумеранга
Абоненты &laquo;Кыргызтелекома&raquo; подхватили вирус Абоненты «Кыргызтелекома» подхватили вирус
Стань эрудитом с&nbsp;MegaCom! Стань эрудитом с MegaCom!
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»