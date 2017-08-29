Дело об обезглавленном трупе. Убила свекровь, чтобы сохранить мужа

Пресс-служба УВД города Оша сообщила подробности дела о найденном обезглавленном женском теле. По подозрению в убийстве Жумагул Арзыбаевой, 1966 года рождения, задержали ее сноху Умсунай, 1992 года рождения, и сестру Умсунай - Гульнару.

«На допросе обе женщины признались в содеянном преступлении. По словам Умсунай, она совершила убийство, чтобы сохранить свою семью», - сообщили в ведомстве.

По словам задержанной, она не нравилась матери мужа. Последняя угрожала развести ее с сыном.

«Утром 26 августа муж Умсунай отправился на работу, а свекровь в очередной раз завела разговор о разводе. После женщина ушла в комнату и уснула. Сноха взяла камень и несколько раз ударила спящую женщину по голове. Позже, осознав ситуацию и испугавшись, Умсунай позвонила своей сестре и обо всем рассказала», - говорится в сообщении.

Оставив детей у родственницы, обе вернулись на место преступления. Завернув тело в тряпки, женщины отвезли его домой к сестре и спрятали на балконе. А после решили, что тело нужно расчленить. Пресс-служба УВД Оша

«Около 14.00 невестка приобрела на базаре большую сумку и нож. Пока сестра отвлекала детей на улице, Умсунай отрезала голову и положила ее в отдельный пакет. Она предприняла попытку отделить ноги, но у нее не хватило сил. Уже вдвоем женщины завернули тело в покрывало, упаковали его в сумку и оставили на балконе до наступления темноты. За это время замыли следы преступления. Около 22.00 Умсунай отвезла тело на свалку на улице Курманджан датки. Ее сестра в это время выбросила голову в мусорку рядом со школой имени К.Маркса. Пока голова не найдена, так как служба МП «Тазалык» утром 27 августа забрала весь мусор», - сообщили в УВД.

Задержанные водворены в камеру временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, 27 августа в мусорном контейнере возле учебного корпуса Социального университета нашли обезглавленное тело женщины 40-50 лет.