ДТП с пьяным помощником прокурора: у погибшей остался двухлетний ребенок

19 июля примерно в 23.30 на объездной дороге случилось страшное ДТП. Помощник прокурора Первомайского района Бишкека Данияр Сейталиев, находясь за рулем «Тойоты», врезался в «Хонду Стрим». В результате ДТП погибла молодая девушка. По предварительным данным, Сейталиев был пьян.

Собственные источники в силовых структурах рассказали ИА «24.kg» подробности той аварии. За рулем «Хонды» находился муж погибшей, но в момент столкновения их машина стояла на обочине в районе Токмака.

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«Девушка сидела сзади. Удар был настолько сильным, что ее выбросило из машины, она погибла на месте. На переднем сиденье авто находилась подруга погибшей, она также получила тяжелые травмы, сейчас находится в больнице, врачи борются за ее жизнь. У мужа погибшей — перелом руки и другие травмы», — сообщили источники.

В «Хонде» были еще люди, их спасло только то, что незадолго до столкновения они вышли подышать воздухом и размяться.

Виновник аварии с места ДТП сбежал, но на обочине обронил свое удостоверение, по которому его оперативно нашли и задержали коллеги из прокуратуры.

У погибшей остался двухлетний ребенок, родители не брали его в поездку, в тот день он был дома с бабушкой.

Отметим, кроме всего прочего, в машине Данияра Сейталиева нашли 25 приостановленных уголовных дел. По закону все они должны храниться в канцелярии надзорного органа.