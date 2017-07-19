По факту гибели рабочего на стройке уголовное дело пока не возбуждали, но следователь МВД выезжал на место трагедии. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечено, что личность и погибшего, и пострадавшего установили. Сейчас ведется доследственная проверка. После ее окончания решат вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Мы следим за ситуацией. Обычно в таких случаях создается комиссия Госэкотехинспекции из числа экспертов-строителей. Они должны определить, были ли нарушения правил безопасности, каковы были условия труда. Назначаются необходимые экспертизы. Только после заключения комиссии мы будем решать вопрос о возбуждении уголовного дела», — прокомментировали в МВД.

Напомним, сегодня с девятого этажа строящегося дома упали два рабочих. МВД сообщило, что причина трагедии — оборвавшийся трос лебедки. Строительная компания не комментирует произошедшее.