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Происшествия

Грязные технологии? Неизвестные пытались проникнуть в штаб Темира Сариева

В Араване неизвестные пытались проникнуть в избирательный штаб кандидата в президенты Кыргызстана Темира Сариева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе партии «Акшумкар».

Уточняется, что поздно ночью 18 июля «совершено нападение на штаб Темира Сариева в Араванском районе Ошской области».

«Неизвестные уничтожили баннеры, установленные над общественной приемной одного из основных претендентов на пост президента, разбили окно в штабе», — рассказали в пресс-службе.

«Злоумышленники сорвали оформление штаба, была попытка проникновения в помещение, где располагается сам штаб. Там находилась техника, носители с очень важной для нас информацией, в том числе база данных сторонников Темира Сариева с адресами и телефонами сотрудников», — прокомментировала инцидент пресс-секретарь кандидата в президенты Назира Ахмедова.

Штаб партии «Акшумкар» уже обратился в милицию Араванского района. Факт порчи имущества зафиксирован оперативными сотрудниками.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа во главе с начальником РОВД Женишбеком Абитовым. Проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

В штабе Темира Сариева потребовали от местных властей соблюдения законности, а также призвали все заинтересованные стороны к проведению честных и прозрачных выборов на конкурентной основе без использования грязных технологий и запугивания.

Это не первая попытка уничтожения имущества и давления на штаб Темира Сариева, отметила Назира Ахмедова. Ранее схожий инцидент был зафиксирован в Узгенском районе.
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