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Происшествия

В Бишкеке ребенка придавило дверью. Он в больнице

В Бишкеке дверь, установленная в подъезде дома на улице Сухэ-Батора в микрорайоне «Асанбай», упала на семилетнего ребенка. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе столичного ГУВД.

По их данным, ребенок, 2010 года рождения, доставлен с травмами в третью детскую больницу.

«На место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая выясняет обстоятельства произошедшего. Будем выяснять, кто устанавливал дверь. Возможно, мастера не до конца довели свою работу, а предупреждение не повесили», — отметили в ГУВД.

На Станции скорой медицинской помощи отметили, что их бригаду на место ЧП не вызывали.
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