Обе пострадавшие при пожаре в Москве кыргызстанки из Баткенской области. Об этом сообщила представитель пресс-службы Министерства иностранных дел КР Айымкан Кулукеева.

По ее данным, пострадали:

— Рахатай Камаловна Абдуллаева, 1998 года рождения, жительница Лейлекского района;

— Таалайкан Норбекова, 1989 года рождения, жительница села Улак-Башы Лейлекского района.

Посольство Кыргызстана в России ищет родных и близких девушек.

Напомним, пожар произошел 10 июля, полностью ликвидировать возгорание удалось только к полуночи. Пострадали 18 человек. В больницах остаются 14 пострадавших, в том числе пожарный и ребенок, сообщили российские СМИ.