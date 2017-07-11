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Происшествия

Кыргызстанки, пострадавшие при пожаре в Москве, — уроженки Баткенской области

Обе пострадавшие при пожаре в Москве кыргызстанки из Баткенской области. Об этом сообщила представитель пресс-службы Министерства иностранных дел КР Айымкан Кулукеева.

По ее данным, пострадали:

— Рахатай Камаловна Абдуллаева, 1998 года рождения, жительница Лейлекского района;

— Таалайкан Норбекова, 1989 года рождения, жительница села Улак-Башы Лейлекского района.

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Напомним, пожар произошел 10 июля, полностью ликвидировать возгорание удалось только к полуночи. Пострадали 18 человек. В больницах остаются 14 пострадавших, в том числе пожарный и ребенок, сообщили российские СМИ.
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