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Происшествия

В пожаре в Москве пострадали две кыргызстанки

В пожаре в торгово-развлекательном центре «РИО» в Москве пострадали две кыргызстанки. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, две кыргызстанок А.Р. и Н.Т. доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сотрудники посольства связались с лечащими врачами больницы. Им сообщили, что состояние обеих тяжелое, динамика положительная.

Напомним, пожар произошел 10 июля,  полностью ликвидировать возгорание удалось только к полуночи. Пострадали 18 человек. В больницах остаются 14 пострадавших, в том числе пожарный и ребенок, сообщили российские СМИ.
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