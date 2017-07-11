В пожаре в Москве пострадали две кыргызстанки

В пожаре в торгово-развлекательном центре «РИО» в Москве пострадали две кыргызстанки. Об этом сообщила пресс-служба Посольства КР в РФ.

По ее данным, две кыргызстанок А.Р. и Н.Т. доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сотрудники посольства связались с лечащими врачами больницы. Им сообщили, что состояние обеих тяжелое, динамика положительная.

Напомним, пожар произошел 10 июля, полностью ликвидировать возгорание удалось только к полуночи. Пострадали 18 человек. В больницах остаются 14 пострадавших, в том числе пожарный и ребенок, сообщили российские СМИ.