Два журналиста погибли в Таласе

В Таласе вчера погибли журналисты Третьего канала Суйун Омурбеков и Эльмира Суйутбекова. Их унесло рекой.

Как сообщили в аппарате полномочного представителя правительства в Таласской области, группа журналистов местного телеканала отправилась на пикник в заповедник «Беш-Таш».

Эльмира Суйутбекова хотела умыться и спустилась к реке. Она оступилась и упала в воду. Суйун Омурбеков увидев, как коллега упала, бросился на помощь. Но тоже упал в реку.

Другим участникам отдыха удалось вытащить двух журналистов из реки ниже по течению. Однако по дороге в больницу оба скончались.

У Эльмиры Суйутбековой осталось четверо детей, у Суйуна Омурбекова осталось трое детей.