21:13
+33
USD 69.23
EUR 78.96
RUB 1.17
Происшествия

Два журналиста погибли в Таласе

В Таласе вчера погибли журналисты Третьего канала Суйун Омурбеков и Эльмира Суйутбекова. Их унесло рекой.

Как сообщили в аппарате полномочного представителя правительства в Таласской области, группа журналистов местного телеканала отправилась на пикник в заповедник «Беш-Таш».

Эльмира Суйутбекова хотела умыться и спустилась к реке. Она оступилась и упала в воду. Суйун Омурбеков увидев, как коллега упала, бросился на помощь. Но тоже упал в реку.

Другим участникам отдыха удалось вытащить двух журналистов из реки ниже по течению. Однако по дороге в больницу оба скончались.

У Эльмиры Суйутбековой осталось четверо детей, у Суйуна Омурбекова осталось трое детей.

  
Ссылка:
просмотров: 351
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве погибли два кыргызстанца
Села Таласской области остались без света из-за сильного ветра
Журналистов застрелили во время прямого эфира в Доминикане
Популярные новости
В&nbsp;Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу. Двое снимали это на&nbsp;видео В Москве кыргызстанец изнасиловал соотечественницу. Двое снимали это на видео
Смерть в&nbsp;прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в&nbsp;жутком ДТП Смерть в прямом эфире: две сестры сняли свою гибель в жутком ДТП
Драка в&nbsp;Кадамджае: Местные жители и&nbsp;милиционеры выясняли отношения Драка в Кадамджае: Местные жители и милиционеры выясняли отношения
Пострадавший в&nbsp;ДТП сотрудник милиции скончался Пострадавший в ДТП сотрудник милиции скончался
Бизнес
Мобильный оператор О! запустил новый сервис &laquo;Караоке&raquo; Мобильный оператор О! запустил новый сервис «Караоке»
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;: новые кредиты&nbsp;&mdash; новые возможности ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны MegaCom проводит летнюю акцию для жителей южных регионов страны
Определились победители розыгрыша призов акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Определились победители розыгрыша призов акции «Тонны драйва»