В Бишкеке задержан водитель, сбивший маленькую девочку

Задержан водитель, сбивший ребенка. Об этом ИА «24.kg» сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что инцидент произошел 10 июня примерно в 16.30 на улице Сары-Челекской в районе Нижней Ала-Арчи.

По информации ведомства, в том же районе экипаж патрульной милиции в одном из гаражей обнаружил машину «Хонда Фит», принадлежащую женщине, чей 16-летний сын, управляя транспортным средством без водительских прав, сбил девочку и скрылся с места ДТП.

Машина поставлена на спецстоянку. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении водителя — два месяца в СИЗО или домашний арест под ответственность родителей.

Девочка с переломами и сотрясением мозга госпитализирована в третью детскую больницу Бишкека.