За разжигание межнациональной розни в Бишкеке задержали пользователя Facebook

В Бишкеке задержан пользователь Facebook за разжигание межнациональной розни. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, гражданин Н. М. подозревается в том, что в своих комментариях в Facebook допустил призывы к насилию и физической расправе над лицами другой национальности. Его задержали и доставили в ГКНБ.

Ранее установлено, что в социальной сети есть пользователи, которые активно комментировали и призывали к разжиганию межэтнической вражды, в том числе по инциденту с участием молодых людей в селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении лиц, опубликовавших посты и комментарии, по статье 299 (возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.