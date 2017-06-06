Возбудили дело по призывам пользователей Facebook к межэтнической вражде

ГКНБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий установил ряд пользователей социальной сети Facebook, которые призывали к противоправным и антиобщественным действиям, направленным на разжигание межнациональной вражды.

Установлено, что данные пользователи активно комментировали и призывали к разжиганию межэтнической вражды, в том числе по инциденту с участием молодых людей в селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области.

«Согласно заключению филолого-политологической экспертизы, проведенной экспертами НАН КР, в публикации некоторых пользователей имеются призывы, направленные на разжигание и унижение достоинства, оскорбления, которые могут являться поводом для побуждения граждан к противозаконным, антиобщественным действиям», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении лиц, опубликовавших посты и комментарии, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 299 часть 1 (возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды) УК КР.

Ведется следствие.