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Происшествия

Подробности инцидента в Нарыне. За что поставили на колени таджикских студентов

Очевидцы подтвердили ИА «24.kg» факт разбирательств между студентами Университета Центральной Азии и молодыми спортсменами из Нарына и рассказали, как развивались события. Однако собеседники согласились рассказать подробности только на условиях анонимности, поскольку боятся.

По их словам, товарищеский матч по баскетболу прошел еще 27 мая. После игры началась перепалка между болельщиками. Словесная дуэль закончилась дракой.

Студенты, прибывшие в Нарын на учебу в УЦА из Таджикистана, побили местных спортсменов. Вчера последние потребовали сатисфакции.

Местная молодежь пришла к университету. Очевидцы и участники вчерашнего инцидента утверждают, что пришли они в сопровождении… начальника Нарынского УВД, вице-мэра города и главы региона.

В присутствии этих чиновников молодые люди вызвали десять студентов, которые участвовали в драке. Те вышли и пытались призвать к миру, говоря, что сейчас идет священный месяц Рамазан и все они мусульмане.

Однако спортсмены уговорам не вняли и принялись выкрикивать националистические лозунги, оскорблять и угрожать.

«Они были настроены очень агрессивно и требовали, чтобы таджикские студенты просили прощения на коленях. Тогда вышедшие вместе со студентами кураторы объявили, что учащиеся сделают все, как хотят эти ребята, лишь бы не было драки. И десять таджикских студентов опустились на колени. Только после этого спортсмены ушли», — рассказали свидетели ситуации.

Отметим, МВД возбудило уголовное дело по факту инцидента в Нарыне по статье «Хулиганство» УК КР.
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