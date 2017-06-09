В Нарыне студентов поставили на колени. МВД обещает воспитательную работу

МВД Кыргызстана прокомментировало ИА «24.kg» инцидент в Нарыне, который произошел накануне, когда группа преподавателей и студентов университета Центральной Азии (УЦА) встала на колени перед представителями местной молодежи, этого потребовавшей.

По данным ведомства, массового унижения иностранцев не было. На колени встал только один педагог, а не группа. По мнению милицейских чиновников, это произошло, потому что преподавателю…неправильно перевели претензии нарынских активистов.

Инцидент случился после окончания матча по баскетболу. Уточняется, что после игры произошла драка студентов УЦА, по национальности таджиков, с местными спортсменами. Местная молодежь требовала призвать к ответу зачинщиков драки.

В МВД ИА «24.kg» также пояснили, что сегодня будет проведена встреча представителей администрации Нарына, милиции и аксакалов с активистами города и студентами, преподавателями университета, чтобы разъяснить окончательно ситуацию и урегулировать конфликт.

В целом в ведомстве отметили, что обстановка в городе Нарыне стабильная.